"Mir wurde gesagt, ich solle es nicht tun", erinnert sich Jessie J an eine Begegnung mit Prinzessin Kate zurück, bei der sich die beiden vor wenigen Wochen umarmt haben. Warum die Sängerin sich nicht daran gehalten hat, erzählt sie jetzt.

Viele Momente im Leben der britischen Royals folgen einem strengen Protokoll. Auch andere Personen sollten sich an gewisse Vorgaben halten, wenn sie auf ein Mitglied der britischen Königsfamilie treffen. Der Sängerin Jessie J (37) war das vor wenigen Wochen aber offenbar vollkommen egal. In der britischen Sendung "This Morning" spricht sie über ihre ungewöhnliche Begegnung mit Prinzessin Kate (43), bei der sie die Ehefrau von Prinz William (43) einfach umarmt hat.

"Mir wurde gesagt, ich solle es nicht tun", erzählt die Sängerin. Und die 37-Jährige erklärt, was ihr dabei durch den Kopf ging: "Ich habe einfach eine Mutter gesehen, die ebenfalls öffentlich eine Krebserkrankung durchgemacht hat, und ich wollte sie schlicht umarmen. So einfach war das." Jessie J habe Kate in diesem Augenblick "nicht als Prinzessin von Wales gesehen, ich meine, natürlich habe ich das, und ich war respektvoll", versucht sie sich zu erklären. Die Sängerin habe gefragt, ob sie die Prinzessin umarmen dürfe - und Kate habe zugestimmt.

Jessie J "weiß, was sie vielleicht durchgemacht hat"

Jessie J und Kate hatten sich im November bei der Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall in London getroffen. Die 37-Jährige habe der Prinzessin gesagt, dass sie Kates Umgang mit ihrer Krebserkrankung als inspirierend empfindet - und dass sie "weiß, was sie vielleicht durchgemacht hat, und ich wollte sie einfach umarmen - von Mutter zu Mutter, von Mensch zu Mensch".

Beide haben schwierige Monate hinter sich. Kate hatte Anfang dieses Jahres öffentlich machen können, dass sie in Remission ist, nachdem sie sich wegen einer nicht näher benannten Krebserkrankung behandeln lassen musste. Jessie J hatte im Juni erklärt, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde. Sie unterzog sich einer Mastektomie als Teil ihrer Brustkrebsbehandlung.