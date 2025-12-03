"Mir wurde gesagt, ich solle es nicht tun", erinnert sich Jessie J an eine Begegnung mit Prinzessin Kate zurück, bei der sich die beiden vor wenigen Wochen umarmt haben. Warum die Sängerin sich nicht daran gehalten hat, erzählt sie jetzt.
Viele Momente im Leben der britischen Royals folgen einem strengen Protokoll. Auch andere Personen sollten sich an gewisse Vorgaben halten, wenn sie auf ein Mitglied der britischen Königsfamilie treffen. Der Sängerin Jessie J (37) war das vor wenigen Wochen aber offenbar vollkommen egal. In der britischen Sendung "This Morning" spricht sie über ihre ungewöhnliche Begegnung mit Prinzessin Kate (43), bei der sie die Ehefrau von Prinz William (43) einfach umarmt hat.