Nach fast 50 Jahren verlässt Thomas Gottschalk die große TV-Bühne. Im Interview spricht der 75-Jährige offen über sein Karriereende, die veränderten Bedingungen im Fernsehgeschäft - und warum er weder Bitterkeit noch Bedauern empfindet. Zum Suizid der Kessler-Zwillinge hat er eine klare Meinung.
Am 6. Dezember 2025 ist Schluss. Endgültig. In der kommenden Ausgabe der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" betritt Thomas Gottschalk (75) zum letzten Mal die große TV-Bühne. Damit endet fast ein halbes Jahrhundert Showgeschichte. Barbara Schöneberger (51) und Günther Jauch (69) werden ihm dabei zur Seite stehen.