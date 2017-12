Darts-WM Kevin Münch besiegt überraschend Ex-Weltmeister

Von red/SID 20. Dezember 2017 - 09:46 Uhr

Der deutsche Dartspieler Kevin Münch hat bei der Weltmeisterschaft in London für eine Sensation gesorgt. Der Außenseiter besiegte den ehemaligen Weltmeister Adrian Lewis und zog in die zweite Runde ein.





London - Kevin Münch (Bochum) hat bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace mit einem Überraschungs-Coup in die zweite Runde eingezogen. Der 29-Jährige besiegte am Dienstagabend den zweimaligen Weltmeister Adrian Lewis (England) mit 3:1. Sein nächster Gegner wird im spanischen Duell zwischen Cristo Reyes und Antonio Alcinas ermittelt.

Münch zeigte einen starken Auftritt und gewann zwischenzeitlich sogar sieben Legs in Folge. Zu Beginn des Turniers wird im Modus „best of 5 sets“ gespielt. Für Münch ist es die zweite WM-Teilnahme nach 2012, als er in der zweiten Runde gescheitert war. Der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld setzte sich in seiner Erstrundenpartie souverän 3:0 gegen Richard North (England) durch. Münch hatte sich erst kurz vor dem Aufeinandertreffen mit Lewis in seiner Vorrundenpartie mit 2:0 gegen den Russen Alexander Oreschkin durchgesetzt.

Zweiter Deutscher am Start

In der Vorrunde wird im Modus „best of 3 sets“ gespielt. Bei der mit umgerechnet 2,1 Millionen Euro dotierten Weltmeisterschaft im „Ally Pally“ ist in Martin Schindler (Strausberg) ein zweiter Deutscher dabei. Der Debütant trifft am Mittwoch in der ersten Runde auf den Weltranglistenzehnten Simon Whitlock (Australien).