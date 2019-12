Darts-WM in London

Am Montag postete Michael Meusch, der legendäre Zeugwart des VfB Stuttgart, ein Foto aus London, das ihn bei dem Halbfinale der Darts-WM zeigt – natürlich stilecht mit einem 1893-Schild und einem Ex-VfB-Verteidiger.

Stuttgart - Trainer kommen und gehen, doch eine Konstante bleibt dem VfB Stuttgart: Zeugwart Michael Meusch ist nicht nur Herr über mehrere Tonnen Ausrüstung und Erfüller von Sonderwünschen – die gute Seele des Vereins mit dem Brustring ist auch ein kleiner Social-Media-Star.

Der gebürtige Stuttgarter ist nicht nur in den Spieler-Kabinen in Bad Cannstatt und im VfB-Waschkeller unterwegs: Am Montag postete Meuschi, wie er von seinen Fans liebevoll genannt wird, ein Foto aus London, das ihn bei dem Halbfinale der Darts-WM zeigt – natürlich mit einem 1893-Schild.

Der legendäre Zeugwart des VfB Stuttgart sorgte in seinen Instagram-Storys für eine weitere Überraschung. So feierte er im Alexandra Palace, auch bekannt unter dem Spitznamen Ally Pally, mit dem ehemaligen VfB-Verteidiger Georg Niedermeier, der von 2009 bis 2016 für den Verein im Einsatz war.

Wie viele Darts-Wettbewerbe sich Michael Meusch noch in London ansehen wird, ist ungewiss. Das Finale findet am 2. Januar statt – das VfB-Training startet jedoch schon am 6. Januar.