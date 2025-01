Darts-WM in London: Stephen Bunting besiegt Peter Wright und steht im Halbfinale

1 Stephen Bunting steht im Halbfinale. Foto: dpa/Alberto Pezzali

Party gestoppt: Der zweimalige Darts-Weltmeister Peter Wright ist nach seinem WM-Achtelfinalcoup gegen Titelverteidiger Luke Humphries gleich in der nächsten Runde ausgeschieden. Der in der Weltrangliste auf Rang 17 abgerutschte Schotte unterlag im Viertelfinale am Neujahrsabend mit 2:5 Sätzen dem an Nummer acht gesetzten Engländer Stephen Bunting, der damit zum zweiten Mal in seiner Karriere im WM-Halbfinale steht.