1 Alan Soutar steht bei der Darts-WM im Achtelfinale. Foto: IMAGO/Shane Healey

Gabriel Clemens trifft im Achtelfinale der Darts-WM in London auf Alan Soutar. Der ungesetzte Schotte setzte sich überraschend gegen Danny Noppert durch.















Der schottische Außenseiter Alan Soutar ist bei der Darts-WM in London der Achtelfinal-Gegner von Gabriel Clemens. Der 44-Jährige setzte sich am Mittwoch in der dritten Runde überraschend mit 4:2 gegen den Niederländer Danny Noppert durch und schaffte damit den nächsten WM-Coup. Mitfavorit Noppert hat ein starkes Jahr 2022 hinter sich und steht in der Preisgeld-Rangliste dieses Jahres auf Rang vier.

Der Weltverband PDC hatte bis zum Nachmittag nicht bekanntgegeben, ob die Partie zwischen Soutar und Clemens direkt am Donnerstagabend oder erst am Freitag ausgespielt wird. Für den „German Giant“ ist es eine riesige Chance: Er kann das WM-Viertelfinale erreichen, ohne einen gesetzten Spieler besiegt zu haben. Soutars Auftritte gegen Daryl Gurney aus Nordirland und nun Noppert waren allerdings sehr überzeugend.

Zuvor hatte der Portugiese José de Sousa ein großes Comeback vollbracht. „The Special One“, wie de Sousa genannt wird, drehte gegen den Engländer Ryan Searle einen 0:3-Rückstand und siegte noch mit 4:3. In der Runde der letzten 16 bekommt es de Sousa mit dem Weltranglistenersten Gerwyn Price aus Wales zu tun. Price hatte am Dienstagabend glatt mit 4:0 gegen den niederländischen Routinier Raymond van Barneveld gewonnen.