1 Michael van Gerwen steht im Halbfinale. Foto: dpa/Alberto Pezzali

Der Klassiker zwischen Michael van Gerwen und Gerwyn Price fällt bei der WM im Ally Pally aus. Der Niederländer übersteht ein spektakuläres Spiel.











Link kopiert



Weltklasseprofi Michael van Gerwen nimmt bei der Darts-WM in London weiter Kurs auf seinen vierten Titel. Der 35 Jahre alte Niederländer besiegte Englands Callan Rydz an Neujahr mit 5:3 und steht zum insgesamt neunten Mal in der Runde der letzten Vier. In dem hochklassigen Match gab es insgesamt 31 Aufnahmen mit 180 Punkten.