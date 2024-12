1 Martin Schindler ist raus. Foto: dpa/John Walton

Die deutsche Nummer eins erwischt einen schwachen Tag auf die Doppelfelder und scheidet bereits in der zweiten Runde aus. Eine große Enttäuschung für Martin Schindler.











Martin Schindler ist bei der Darts-WM in London nach akuten Problemen auf die Doppelfelder früh gescheitert. Die deutsche Nummer eins warf in seinem Auftaktspiel am Sonntagabend zwar beinahe einen Neun-Darter, verlor in der zweiten Runde aber mit 0:3 Sätzen gegen den Engländer Callan Rydz.