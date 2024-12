Darts-WM in London

Bisher lief die Darts-WM in London für die Deutschen sehr gut. In der zweiten Runde landet Gabriel Clemens allerdings keinen Volltreffer und muss überraschend die Heimreise antreten.











Gabriel Clemens ist bei der Darts-WM in London ausgeschieden. Der 41 Jahre alte Saarländer unterlag dem Außenseiter aus Wales, Robert Owen, in der zweite Runde mit 1:3. Damit zieht Clemens, der vor zwei Jahren völlig überraschend ins WM-Halbfinale kam, nicht in die finale Turnierphase ab dem 27. Dezember ein.