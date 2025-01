Darts-WM in London: Der Premier gratuliert: Littler auf dem Weg zum Superstar

1 Luke Littler mit dem Pokal. Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Vize-Weltmeister mit 16, Weltmeister mit 17: Luke Littler hat die Darts-Welt innerhalb von einem Jahr auf den Kopf gestellt. Auch der große Konkurrent zieht den Hut.











London - Michael van Gerwen schwärmte in den höchsten Tönen vom neuen Darts-Weltmeister, der Premierminister gratulierte höchstpersönlich. "Großes Kompliment an Luke. Alle 17 Jahre wird ein neuer Star geboren. Luke Littler ist einer davon", sagte van Gerwen, nachdem er beim 3:7 in einem faszinierenden WM-Finale von London quasi chancenlos geblieben war. Vor 17 Jahren der letzte Star auf der PDC-Tour in den Augen von van Gerwen war: van Gerwen (35) selbst.