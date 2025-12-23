Darts-WM im Ally Pally: Wintermärchen 2.0? Clemens und Co. verlängern die Darts-Feiertage

Die drei besten deutschen Dartsprofis kehren nach der Weihnachtspause allesamt auf die WM-Bühne im Ally Pally zurück und wecken Hoffnungen auf ein nächstes Londoner Wintermärchen.
Gabriel Clemens hat sich auf den Heimweg gemacht. Heiligabend verbringt der Dartsprofi ganz besinnlich bei seinem Bruder, weit entfernt vom Trubel im Alexandra Palace, der WM-Bühne und der Party-Meute. „Da feiert die ganze Familie“, sagte der Saarwellinger im Interview mit Sport1 vorfreudig - und im Wissen, dass der Abschied aus London nur vorübergehend ist.