Darts: Littler verteidigt Greaves nach Sensations-Niederlage

Nach seiner Sensations-Niederlage bei der Junioren-WM gegen Beau Greaves hat Luke Littler seine britische Landsfrau gegen Hass im Netz verteidigt.
Darts-Weltmeister Luke Littler hat sich nach seiner Sensations-Niederlage bei der Junioren-WM gegen Beau Greaves als fairer Sportsmann gezeigt und seine britische Landsfrau gegen Hass im Netz verteidigt. „Bist du high?“, kommentierte der 18-Jährige unter den Match-Post der Professional Darts Corporation (PDC) auf Instagram und konterte dabei einen sexistischen Kommentar eines Users.