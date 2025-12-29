Luke Littler gibt zum ersten Mal bei dieser WM Sätze ab. Am Ende jubelt er dennoch über das Weiterkommen. Der Jungstar legt sich mit den Fans an.
London - Titelverteidiger Luke Littler steht bei der Darts-Weltmeisterschaft im Viertelfinale. Der 18-Jährige entschied im Alexandra Palace das stimmungsvolle Duell mit Rob Cross für sich und kam im letzten Spiel des Abends zu einem 4:2-Erfolg. Der Champion von 2018 fügte Littler damit die ersten beiden Satzverluste des Turniers zu und hatte auch die Chance zum 3:3-Ausgleich.