Das neue Darts-Jahr startet mit vier Viertelfinals. Die große Frage, die über der WM-Fortsetzung schwebt: Wer kann ein Finale zwischen Luke Littler und Luke Humphries verhindern?
London - Direkt zum Start des Jahres 2026 wird es bei der Darts-WM in London spannend. An Neujahr (13.30 Uhr und 20.00 Uhr/Sport1 und DAZN) warten im berühmten Alexandra Palace im Norden der britischen Hauptstadt die Viertelfinals. Deutsche sind nicht mehr dabei, doch die Runde der letzten Acht verspricht Spannung. Die zentralen Themen vor der Fortsetzung des Turniers, bei dem der Sieger eine Million Pfund (1,15 Millionen Euro) erhält.