Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen FC Gärtringen kassiert sieben Glocken von direktem Abstiegskonkurrenten

Der FC Gärtringen ist in der Fußball-Kreisliga A, Staffel III, Stuttgart/Böblingen völlig von der Rolle. Nach der 0:10-Schmach in Nufringen folgte nun ein 1:7 beim TV Nebringen in einem wichtigen Kellerduell