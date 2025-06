Dart-Event in Kornwestheim: Deutsche Meisterschaften im Dart starten in der Sporthalle Ost

1 Die Veranstlter erhoffen sich bei den „German Masters“ in Kornwestheim eine ähnliche Stimmung wie bei der WM in London. Foto: dpa

Am Wochenende verwandelt sich die Sporthalle Ost in Kornwestheim in ein Dart-Mekka: Die Deutschen Meisterschaften versprechen spannende Wettkämpfe und mitreißende Stimmung.











Der markante „Ooonehundredaaaandeigthy!“-Schrei, wird am Samstag und Sonntag vielleicht einige Mal in der Sporthalle Ost lautstark ertönen. Denn dann richtet der Deutsche Dart Verband (DDV) die nationalen Dart-Titelkämpfe, die „German Masters“, erstmalig in Kornwestheim aus. „Das ist ein absolutes, sportliches Top-Ereignis“, sagt Mitveranstalter Marcel Demirok. Er ist sich sicher: mit insgesamt 1200 Plätzen bietet die Osthalle die perfekten Voraussetzungen, um das „Ally Pally“-Feeling in die Salamanderstadt zu holen.