Darmstadt: Einjähriger fällt aus drittem Stock - Passant fängt ihn auf

Ein kleiner Junge wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht.

Ein kleiner Junge stürzt aus dem Fenster und hat unglaublich großes Glück. Doch es kommt Pech hinzu: Während die Mutter mit dem Einjährigen im Krankenhaus ist, bricht Zuhause ein Brand aus.











Ein Passant hat in Darmstadt-Nord einen kleinen Jungen aufgefangen, der aus dem dritten Stock eines Wohnhauses gestürzt war. Das einjährige Kind wurde bei dem Sturz heute Abend ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Während die 29 Jahre alte Mutter mit dem Kind dort war, brach in ihrer Wohnung ein Brand aus - und sie ist nun nicht mehr bewohnbar.