Bakteriophagen: Auch Viren können Darmkrebs verursachen

Bestimmte Viren in unserer Darmflora könnten die Entstehung von Darmkrebs begünstigen. Diese neu entdeckten Bakteriophagen kommen bei Darmkrebspatienten signifikant häufiger vor als bei gesunden Menschen, wie Forscher entdeckt haben.
Wer bei einem ganz normalen Arztbesuch mit der Diagnose Krebs konfrontiert wird, ist schockiert. Warum gerade ich? Habe ich zu viel geraucht, mich ungesund ernährt, zu wenig bewegt, zu viel Stress gehabt? Allgemeiner gefragt: Welchen Einfluss haben Lebensstil, Umwelteinflüsse, Stress und Gene auf die Entstehung bösartiger Tumore?