Dark Winds: Franka Potente verstärkt Cast

Die deutsche Schauspielerin Franka Potente (50) baut ihre internationale Karriere weiter aus. Wie das Branchenportal "Deadline" berichtet, wird die gebürtige Münsteranerin in der vierten Staffel der AMC-Mystery-Serie "Dark Winds" eine wichtige Gastrolle übernehmen.

Dreharbeiten beginnen bald

Details zu ihrer Figur werden allerdings noch unter Verschluss gehalten. Die Dreharbeiten für die neue Staffel, die 2026 auf die Bildschirme kommen soll, beginnen noch in diesem Monat im US-amerikanischen Santa Fe, New Mexico. Geplant sind acht einstündige Episoden.

Franka Potente wurde Mitte der 90er Jahre durch Tom Tykwers (59) Kultfilm "Lola rennt" international bekannt und schaffte anschließend den Sprung nach Hollywood. Dort spielte sie unter anderem in "Blow" an der Seite von Johnny Depp (61) und erlangte durch ihre Rollen in den "Bourne"-Filmen mit Matt Damon (54) weltweite Bekanntheit.

In den letzten Jahren war Potente in verschiedenen hochkarätigen Serien zu sehen. Sie spielte in "Taboo" neben Tom Hardy (47), in "The Bridge" mit Diane Kruger (48) und übernahm jüngst die Rolle der Annamieke in der AMC-Serie "Mayfair Witches". Zudem verkörperte sie die Hauptantagonistin in der DC-Serie "Titans" und ist in der Apple TV+-Serie "Echo 3" zu sehen. Ihre Stimme leiht sie außerdem der neuen Netflix-Animationsserie "Castlevania: Nocturne".

"Dark Winds": Darum geht's

"Dark Winds" spielt im Jahr 1971 in einem abgelegenen Außenposten der Navajo Nation nahe dem Monument Valley. Im Mittelpunkt steht Lt. Joe Leaphorn (Zahn McClarnon), der mit einer Reihe scheinbar unzusammenhängender Verbrechen konfrontiert wird. Je tiefer er in den Fall eintaucht, desto mehr werden die Wunden seiner Vergangenheit offengelegt. Unterstützt wird er von seinem neuen Deputy Jim Chee (Kiowa Gordon), der ebenfalls eine bewegte Vorgeschichte hat.

Die Serie wurde noch vor der Premiere der dritten Staffel, die derzeit sonntags auf AMC läuft, für eine vierte Season verlängert. In der aktuellen Staffel untersuchen die Protagonisten das Verschwinden zweier Jungen, während ihre Kollegin Bernadette Manuelito (Jessica Matten) in einen Verschwörungsfall rund um Menschen- und Drogenschmuggel verwickelt wird.