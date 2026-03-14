Daria Schroth aus Pforzheim: Warum eine Nichtmuslima den Ramadan mitfastet – „Dieses erste Glas Wasser“

Eigentlich wollte Daria Schroth nur reisen. Dann landete sie mitten im Ramadan in Marokko und entschied spontan, mitzufasten. Wie diese Erfahrung ihr Leben zwei Jahre später noch prägt.
Als Daria Schroth aus Pforzheim vor zwei Jahren nach Marokko reiste, ahnte sie noch nicht, dass sie bald Teil eines Rituals sein würde, das für Millionen von Muslimen weltweit zum Alltag gehört. Eigentlich hatte sie nur ein Zimmer in einem kleinen Gästehaus gebucht. Kein Hotel, sondern ein Familienhaus, in dem die Gäste mit der Familie zusammenleben. Erst kurz vor dem Flug merkt sie: Ihre Reise fällt genau in den Ramadan.