Sobald Pilze in einem Gericht verarbeitet werden, tun sich viele Menschen mit dem Aufbewahren von Resten schwer. Hartnäckig hält sich der Glaube, dass man Pilze am nächsten Tag nicht noch einmal essen kann. Aber was ist dran?

Kann man Champignons, Pfifferlinge und Co aufwärmen?

Die Annahme, dass man Pilzgerichte oder Pilzsoßen nicht nochmal aufwärmen kann, stammt vermutlich aus der Zeit, bevor es Kühlschränke gab. Denn ohne Kühlung bieten der hohe Wasser- und Eiweißgehalt von Pilzen ideale Wachstumsbedingungen für Mikroorganismen. Verzehrte man die ungekühlten Pilze am Tag nach der Zubereitung, konnte es im schlimmsten Fall zu Brechdurchfall oder Übelkeit kommen. Heutzutage sieht die Lage jedoch anders aus.

Kann man Pilze am nächsten Tag noch essen?

Die Verbraucherzentrale empfiehlt, Pilzgerichte rasch herunterzukühlen und dann im Kühlschrank zu lagern. Dort sind die Wachstumsbedingungen für Bakterien ungünstig. Man sollte gekochte Pilze laut dem Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) aber maximal einen Tag im Kühlschrank aufbewahren. Beim Wiedererwärmen sollte man Pilzgerichte und Pilzsoßen auf mindestens 70 °C erhitzen und im besten Fall kurz aufkochen, rät das BZfE.

Kann man Pilze auch nach 2 oder 3 Tagen noch essen?

Es ist nicht ratsam, Pilzgerichte länger als 24 Stunden aufzubewahren. Je länger gekochte Pilze im Kühlschrank gelagert werden, desto mehr Mikroorganismen und deren Giftstoffe bilden sich darauf.

Was ist, wenn die Pilze über Nacht ungekühlt waren?

Ungekühlte Pilzgerichte sollte man am nächsten Tag nicht mehr verzehren und vorsichtshalber entsorgen. Das Risiko, dass durch die Bakterien Brechdurchfall oder Übelkeit ausgelöst werden, ist schlicht zu groß. Um Lebensmittelverschwendung vorzubeugen, kann man bereits bei der Zubereitung darauf achten, nur so viel zu kochen, wie man auch verzehren kann. Weitere Tipps, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengefasst.