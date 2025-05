Maria Kolesnikowa Wallraff-Preis für inhaftierte belarussische Oppositionelle

Maria Kolesnikowa, eine der wichtigsten Persönlichkeiten der belarussischen Opposition, ist seit 2020 in Haft. Nun bringt der Günter-Wallraff-Preis das Schicksal der 43-Jährigen, die früher in Stuttgart lebte, in Erinnerung.