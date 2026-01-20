Darauf können sich die Fans freuen: Die Geissens kehren schon Anfang Februar mit neuen Folgen zurück

Pfusch beim Jacht-Bau in Dubai und eine Makeover-Aktion in Monaco: Am 9. Februar kehrt das Reality-Format "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" mit neuen Episoden ins Fernsehen zurück.

Wenn Carmen (60) und Robert Geiss (61) eines nicht können, dann ist es Stillstand. In der neuen Staffel ihres Reality-Formats "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" (RTLzwei) fliegen mal wieder die Fetzen - und das vor den exklusivsten Kulissen, die die Welt zu bieten hat. Während Robert Geiss in Dubai mit einer widerspenstigen Jacht kämpft, treiben es die beiden Töchter des Paares in Monaco bunt.

Darum geht es in den neuen "Die Geissens"-Folgen Eigentlich sollte die 40-Meter-Luxusjacht "Indigo Star" in Dubai nur ein kleines "Facelift" bekommen. Doch wie das bei Millionengrab-Projekten so ist: Aus ein bisschen Farbe wurde ein handfester Albtraum samt Pfusch am Bau, Chaos bei den Arbeitern und Robert Geiss am Ende seiner Geduld.

Während die Eltern in der Wüste schwitzen, lassen es Davina (22) und Shania (21) in Monte-Carlo krachen - allerdings nicht im Club, sondern mit dem Farbeimer. In einer heimlichen Kommandoaktion verpassen die Schwestern der elterlichen Wohnung ein radikales Makeover. Ob der "sehr eigenwillige" Geschmack der Töchter bei Robert und Carmen für Freudentränen oder den nächsten Familienkrach sorgt?

Lässt sich Robert Geiss tätowieren?

Natürlich darf auch der Glamour nicht zu kurz kommen. Zum Formel-1-Finale in Abu Dhabi zeigt die Familie, wie man richtig feiert: exklusive Jacht-Partys, internationale Star-DJs und ein Plausch mit Kumpel Ralf Schumacher (50). Und weil ein Geiss-Urlaub ohne Action kein Urlaub ist, steht ein ganz besonderes Highlight an: Zieht Robert tatsächlich nach und lässt sich sein allererstes Tattoo stechen? Carmen und die Töchter haben bereits vorgelegt.

RTLzwei zeigt die neuen Folgen ab dem 9. Februar jeweils montags um 20:15 Uhr. Auf dem Streamingdienst RTL+ stehen die Episoden bereits sieben Tage vor der linearen Ausstrahlung zum Abruf bereit.