Darauf können sich die Fans freuen: Die Geissens kehren schon Anfang Februar mit neuen Folgen zurück

Pfusch beim Jacht-Bau in Dubai und eine Makeover-Aktion in Monaco: Am 9. Februar kehrt das Reality-Format "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" mit neuen Episoden ins Fernsehen zurück.
Wenn Carmen (60) und Robert Geiss (61) eines nicht können, dann ist es Stillstand. In der neuen Staffel ihres Reality-Formats "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" (RTLzwei) fliegen mal wieder die Fetzen - und das vor den exklusivsten Kulissen, die die Welt zu bieten hat. Während Robert Geiss in Dubai mit einer widerspenstigen Jacht kämpft, treiben es die beiden Töchter des Paares in Monaco bunt.