1 Prinz Harry und Herzogin Meghan freuten sich über ihr letztes Treffen mit Daphne Dunne im Oktober 2018 Foto: imago images / Starface

Daphne Dunne hatte eine ganz besondere Beziehung zu Prinz Harry. Jetzt ist sein wohl größter Fan im Alter von 99 Jahren gestorben. Zuletzt hatte sie sogar noch Post aus dem Königshaus erhalten.

Sie war wahrscheinlich der größte Fan von Prinz Harry: Daphne Dunne. Dunne verstarb nun am Montag im Alter von 99 Jahren, wie die britische "BBC" berichtet. Obwohl sie den Prinzen nur dreimal zu Gesicht bekam, hatten die beiden eine besondere Beziehung: Die alte Dame bekam letzte Woche sogar Post von Prinz Harry und Herzogin Meghan - das Paar gratulierte ihr zum 99. Geburtstag.

Sie wollen mehr über Prinz Harry erfahren? Dann klicken Sie hier für die Biographie "Harry - Ein Leben zwischen Liebe und Verlust"

Mit 99 Jahren aktiv auf Instagram

"Liebe Daphne, meine Frau und ich senden unsere herzlichsten Wünsche zum Anlass deines 99. Geburtstages. Wir hoffen, du hast eine wundervolle Feier, umringt von Familie und Freunden", lautet ein Auszug aus dem Brief laut der australischen "The Today Show". Zuletzt begegneten Daphne Dunne und Prinz Harry sich im Oktober 2018 - dort lernte sie zum ersten Mal auch Harrys Frau Herzogin Meghan kennen. "Sie ist genau das, was der Prinz braucht", schrieb die Witwe unter ein gemeinsames Foto, das sie auf Instagram postete.

Dunne bedankte sie sich letzte Woche auch bei ihren Instagram-Followern für deren Geburtstagswünsche: "Heute feierte ich meinen 99. Geburtstag. Ich bekam eine reizende Nachricht von Prinz Harry und Meghan, die mir meinen Tag versüßt hat. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir alles Gute gewünscht haben, das bedeutet mir viel und hat mich im Herzen sehr berührt."