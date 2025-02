Danzig an der Ostsee: Polnischer Grenzschutz entdeckt 100 Kilogramm Kokain am Meeresgrund

1 Ein Handout-Foto der Maritimen Grenzschutzeinheit zeigt Kokain, das vom Grenzschutz beschlagnahmt wurde. Foto: dpa/Morski Oddział Strazy Graniczne

Zum Schutz der unterseeischen Infrastruktur ist der Grenzschutz auf der Ostsee aktuell besonders wachsam. Das wurde nun Drogenschmugglern zum Verhängnis.











Kokain im Schwarzmarktwert von umgerechnet 14,4 Millionen Euro hat der polnische Grenzschutz am Meeresgrund der Danziger Bucht sichergestellt. Etwa 100 Kilogramm der Droge seien in Plastiktüten in der Ostsee versteckt gewesen, sagte eine Grenzschutzsprecherin in Danzig der Nachrichtenagentur PAP. Sechs Männer und eine Frau seien als mutmaßliche Mitglieder einer Schmugglerbande festgenommen worden.