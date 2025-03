Danyal Bayaz: Baden-Württembergs Finanzminister lobt Finanzpaket – und hat Fragen

1 Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) blickt positiv auf das schwarz-rote Finanzpaket zu Verteidigung und Infrastruktur. (Archivbild) Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Union und SPD könnten auf die Grünen angewiesen sein bei ihrem Riesenpaket für Verteidigung und Infrastruktur. Grundsätzliche Zustimmung kommt nun von einem grünen Landesminister.











Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) blickt positiv auf das schwarz-rote Finanzpaket zu Verteidigung und Infrastruktur. „Wir müssen schnell verteidigungsfähig werden und gleichzeitig massiv in die Stärkung unseres Standorts investieren. Beides wird durch die angekündigten Maßnahmen ermöglicht“, sagte Bayaz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er gehört dem Realo-Flügel der Grünen an, deren Zustimmung zur Verabschiedung im Bundestag nötig werden dürfte.