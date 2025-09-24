Dany Arnold aus Großbottwar: Fast jeden Abend im Bierzelt: „Ich bin der größte Wasen-Fan“

Dany Arnold aus Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) liebt das Cannstatter Volksfest und das Frühlingsfest auf dem Wasen – und ist seit Jahren fast jeden Tag dort. Was treibt ihn an?

Er zählt schon die Tage. Noch zehn, noch sieben, noch drei... Am Freitag startet wieder das Cannstatter Volksfest. Dany Arnold kann es kaum erwarten. Wie immer, wenn auf dem Wasen gefeiert wird, ist der 35-Jährige dabei. So oft es geht, fährt er abends die gut 40 Kilometer von daheim in Großbottwar nach Bad Cannstatt und spät nachts wieder zurück.

Wie lange er schon auf den Wasen geht? „Boah, zehn Jahre, nein 15.“ Dany Arnold denkt kurz nach. „Quatsch, das müsste jetzt so 20 Jahre her sein, dass ich das erste Mal dort war.“ Als Teenager ist er zusammen mit Freunden mal zum Volksfest gegangen. Seither spürt er eine Verbundenheit.

Lederhose, Hemd und Weste gehören dazu

Es hat ihm so gut gefallen, dass er jedes Jahr und immer häufiger wiederkam. Zum Frühlingsfest, zum Volksfest. Inzwischen ist er jeweils die gut drei Wochen im Frühjahr und die 17 Tage im Herbst auf dem Cannstatter Wasen. „Ich versuche immer, so viele Tage wie möglich da zu sein“, sagt Dany Arnold. Und natürlich will er auch hier seinen 36. Geburtstag feiern.

Klar, geht er in Tracht auf den Wasen. Lederhose, Hemd und Weste gehören für ihn dazu. Wenn er jetzt am Freitag zum großen Opening in der Hofbräu-Lounge des Festzeltes „Zum Wasenwirt“ sein wird, „ist das ein Stück wie Nach-Hause-Kommen“, so der 35-Jährige. „Man trifft so viele Freunde und Bekannte wieder, trotzdem ist jeder Tag anders.“

Dany Arnold ist nicht der Typ „Mittelschiff“, also nicht der Typ für das klassische Abfeiern auf den Bierbänken und in der Menge des Festzeltes. Ihm hat es mehr der Lounge-Bereich angetan. Hier knüpft und pflegt er Bekanntschaften, ist mit der herzlichen Gastgeberin Kata inzwischen sogar befreundet und kennt auch die Festzelt-Inhaber-Familie Weeber.

„Es geht darum, gemütliche Abende zu verbringen“, sagt der Wasen-Fan. „Gute Gespräche, Essen, Trinken und natürlich das Feiern nicht vergessen.“ Damit kein falscher Eindruck entsteht: Hier geht es nicht darum, möglichst viel Alkohol in sich hineinzukippen. Sondern einfach nur darum, zusammen zu sein und Spaß zu haben.

Der bekennende Schlager-Fan genießt dabei auch die Musik im Festzelt. Er kennt die Lieder, feiert die Stimmung. Darauf eine „Marmelade“ – so nennt man den Erdbeer-Lime im Lounge-Jargon. Zwischendurch muss es aber auch mal ein Spezi sein.

Oft einer der Letzten im Festzelt

Oft ist Dany Arnold mit Freunden auf dem Wasen. Ab und zu sind auch seine Eltern mit dabei. Auf jeden Fall machen ihm die Abende so viel Freude, dass er einer von denen ist, die mit als Letzte das Festzelt verlassen. „Die Nächte sind entsprechend kurz“, sagt er lachend. Tagsüber hat er ja noch seinen Job als Mitarbeiter auf dem Weingut Forsthof in Kleinbottwar. Nach dem Frühlings- beziehungsweise Volksfest hat er deshalb meist Urlaub, um sich zu erholen.

Aber jetzt geht es erst einmal los. „Die Vorfreude steigt“, sagt Dany Arnold. Dem großen Opening am Freitag fiebert er schon entgegen. „Das gibt ein großes Hallo.“ Zweieinhalb Wochen dauert das Volksfest. „Ich versuche, an so vielen Tagen wie möglich dabei zu sein.“