Dany Arnold aus Großbottwar: Fast jeden Abend im Bierzelt: „Ich bin der größte Wasen-Fan“

Dany Arnold aus Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) liebt das Cannstatter Volksfest und das Frühlingsfest auf dem Wasen – und ist seit Jahren fast jeden Tag dort. Was treibt ihn an?
Er zählt schon die Tage. Noch zehn, noch sieben, noch drei... Am Freitag startet wieder das Cannstatter Volksfest. Dany Arnold kann es kaum erwarten. Wie immer, wenn auf dem Wasen gefeiert wird, ist der 35-Jährige dabei. So oft es geht, fährt er abends die gut 40 Kilometer von daheim in Großbottwar nach Bad Cannstatt und spät nachts wieder zurück.