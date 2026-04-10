Danny Pintauro : Wer ist hier der Boss?-Star arbeitet als Paketfahrer

"Es ist keine Schande, in Bewegung zu bleiben": Ex-Serienstar Danny Pintauro verrät auf Instagram, dass er derzeit als Paketfahrer arbeitet. Nebenbei versucht er, seine Schauspielkarriere voranzutreiben.
Der ehemalige Kinderstar Danny Pintauro (50) arbeitet derzeit als Paketfahrer. Unterdessen versucht er, seine Schauspielkarriere wiederzubeleben. Der 50-Jährige, der durch die Rolle des Jonathan Bower in der Erfolgssitcom "Wer ist hier der Boss?" bekannt wurde, teilte auf Instagram ein Bild aus einem Wagen mit Paketen im Hintergrund.