Danny Pintauro : Wer ist hier der Boss?-Star arbeitet als Paketfahrer

"Es ist keine Schande, in Bewegung zu bleiben": Ex-Serienstar Danny Pintauro verrät auf Instagram, dass er derzeit als Paketfahrer arbeitet. Nebenbei versucht er, seine Schauspielkarriere voranzutreiben.

Der ehemalige Kinderstar Danny Pintauro (50) arbeitet derzeit als Paketfahrer. Unterdessen versucht er, seine Schauspielkarriere wiederzubeleben. Der 50-Jährige, der durch die Rolle des Jonathan Bower in der Erfolgssitcom "Wer ist hier der Boss?" bekannt wurde, teilte auf Instagram ein Bild aus einem Wagen mit Paketen im Hintergrund.

"Ich arbeite hart, obwohl ich 'nicht arbeite'", schrieb er zu dem Foto. "Heute 38 Pakete ausgeliefert!", erklärte er in dem Beitrag zudem: "Es ist keine Schande, in Bewegung zu bleiben." Über seine derzeitige Situation verriet er außerdem in dem Post: "Das Unterhaltungsgeschäft läuft soooo langsam, deshalb mache ich das, was viele Leute machen - ich versuche, mich zurechtzufinden, tauche auf und nehme die Arbeit an, die da ist, während ich gleichzeitig an der Arbeit arbeite, die ich wirklich will."

"Ehrliche Arbeit ist nicht peinlich"

Pintauro war von 1984 bis 1992 in allen acht Staffeln der beliebten Sitcom "Wer ist hier der Boss?" neben Tony Danza (74), Judith Light (77) und Alyssa Milano (53) zu sehen. "Die Branche hat sich so dramatisch verändert", sagte er im Interview mit "Today.com" nun. Der Serienstar erinnerte darin an die Zeit, in der jährlich rund 100 Pilotfolgen produziert wurden und angehende Schauspieler in Scharen nach Los Angeles strömten, um Rollen zu ergattern. Heute seien die Möglichkeiten drastisch zurückgegangen, so Pintauro.

Bei seinem Job als Paketfahrer habe er einen flexiblen Zeitplan, der es ihm erlaube, weiterhin für Rollen vorzusprechen und gleichzeitig Geld zu verdienen, verriet er. Außerdem biete ihm die Arbeit viel Privatsphäre. Indem er seine Erfahrungen öffentlich teilt, hofft der 50-Jährige auch, das Stigma abzubauen, das Schauspielern anhaftet, die zwischen ihren Engagements reguläre Jobs annehmen: "Ehrliche Arbeit ist nicht peinlich."

Pintauro erklärte bei "Today.com", viele Leute würden die finanzielle Situation ehemaliger Fernsehstars falsch einschätzen. Die Tantiemen einer Sitcom aus den 1980er-Jahren reichten nicht zum Leben. Stattdessen habe er die letzten Jahre mehrere Jobs gleichzeitig ausgeübt und versucht, seine Schauspielkarriere wieder aufzubauen.