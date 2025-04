Danni Büchner bei Big Brother: Container bekommt prominenten Zuwachs

1 Danni Büchner mischt sich ab Dienstag unter die "Big Brother"-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer. Foto: Joyn/Marc Rehbeck

In einer Woche steht das "Big Brother"-Finale an. Auf den letzten Metern erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erneut prominente Unterstützung. Realitystar Danni Büchner wird ab Dienstag einige Tage mit ihnen verbringen.











In der finalen Woche wird den "Big Brother"-Kandidatinnen und -Kandidaten zum letzten Mal ein Promi-Gast an die Seite gestellt. Daniela "Danni" Büchner (47) zieht am morgigen Dienstag für einige Tage in den Container, wie der Sender am Montag bekannt gab. Die Reality-Persönlichkeit ist mit der Sendung bestens vertraut. 2021 nahm sie an der Promi-Variante der TV-Show teil und belegte den siebten Platz. 2023 war sie zudem als Studiogast in der "Late Night Show" des Formats zu sehen.