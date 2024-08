Dann zaubert sie einfach ein Risotto: Channing Tatum lobt Taylor Swifts Kochkünste in den höchsten Tönen

1 Taylor Swift hat "Magic Mike"-Star Channing Tatum auch am Herd begeistert. Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ImageCollect

Nicht nur als Sängerin und Songschreiberin verfügt Taylor Swift über zahlreiche Talente. Auch in der Küche kann sich der Superstar offenbar mit Sterneköchen messen. Das verrät Schauspieler Channing Tatum.











Channing Tatum (44) hat in den höchsten Tönen von Taylor Swifts (34) Kochkünsten geschwärmt. Der Hollywoodstar ist mit der Sängerin nach eigener Aussage ein wenig befreundet. Während eines kürzlichen Interviews mit "SiriusXM", in dem Tatum seinen neuen Thriller "Blink Twice" bewarb, lobte er Swift auch für ihr Talent, Mahlzeiten zuzubereiten, die eines Sternekochs würdig seien.