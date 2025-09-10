Dann sind wir eh alle am Arsch: Drohnenangriff auf Polen: Anna Heiser reagiert geschockt

Anna Heiser zeigt sich erschüttert über den mutmaßlich russischen Drohnenangriff auf Polen. Der "Bauer sucht Frau"-Star äußert sich in ihren Instagram-Storys zu den aktuellen Entwicklungen und kündigt einen persönlichen Nachrichten-Stopp an.
Ein idyllischer Morgen mit Kaffee und Vogelgezwitscher verwandelt sich für Anna Heiser (35) schlagartig in blanke Sorge um die Weltlage. Der "Bauer sucht Frau"-Star reagiert in zwei Instagram-Storys besorgt und wütend über den russischen Drohnenangriff auf Polen, bei dem mehrere Drohnen über polnischem Gebiet von Kampfjets abgeschossen wurden.