„Dann passiert das Leben“: Ein Glücksfall im deutschen Kino – So gut ist „Dann passiert das Leben“

Der Titel von Neele Vollmars Eheporträt klingt nach typisch deutscher TV-Filmware. Doch das ist „Dann passiert das Leben“ keineswegs. Anke Engelke und Ulrich Tukur spielen großartig.
Erst sind es bloß die Kacheln im Bad. Rita (Anke Engelke) will blaue, Hans (Ulrich Tukur) friert allein beim Anblick der Farbe und votiert für Rosa. Rita wird grantig, weil Hans auch noch Kaffee und Kekse beim Bad-Einrichter verlangt. Außerdem geht ihr der Berater mit seinem blöden, schlecht sitzenden Anzug auf die Nerven und den noch dämlicheren Kommentaren. Ohne die Musterfliesen mitzunehmen, verlässt Rita fluchtartig den Laden, allerdings nicht, ohne dem schnöseligen Verkäufer noch einen fiesen Spruch zu dessen auffallend kurzen Beinen aufgedrückt zu haben.