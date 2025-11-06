Emotionale Glückwünsche: Zum Geburtstag von Matthew McConaughey hat Camila Alves eine oberkörperfreie Aufnahme ihres Gatten geteilt und dazu geschrieben: "Danke, dass du du bist!"
Oscarpreisträger Matthew McConaughey (56) ist am 4. November 56 Jahre alt geworden. Zum Geburtstag des Stars zeigte sich Ehefrau Camila Alves (42) verliebt in ihren Ehemann. Auf Instagram postete sie ein Oben-ohne-Bild in Schwarz-Weiß und schrieb dazu: "Ja, du bist in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Alles Gute zum Geburtstag, Schatz!"