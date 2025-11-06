Emotionale Glückwünsche: Zum Geburtstag von Matthew McConaughey hat Camila Alves eine oberkörperfreie Aufnahme ihres Gatten geteilt und dazu geschrieben: "Danke, dass du du bist!"

Oscarpreisträger Matthew McConaughey (56) ist am 4. November 56 Jahre alt geworden. Zum Geburtstag des Stars zeigte sich Ehefrau Camila Alves (42) verliebt in ihren Ehemann. Auf Instagram postete sie ein Oben-ohne-Bild in Schwarz-Weiß und schrieb dazu: "Ja, du bist in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Alles Gute zum Geburtstag, Schatz!"

"Danke, dass du du bist!" "Heute feiern wir dich! Aber eigentlich tun wir das immer, denn du bist das Licht unseres Lebens!! Danke, dass du du bist!", heißt es weiter in Alves' Post-Text. Der so Beglückwünschte teilte den liebevollen Geburtstagsgruß seinerseits in seinen Instagram-Storys, schrieb dazu lediglich: "Liebe".

Seit 2012 verheiratet

Matthew McConaughey und Camila Alves sollen sich im Jahr 2006 in einem Club in Los Angeles kennengelernt haben. 2012 heirateten sie und haben drei Kinder: die Söhne Levi (17) und Livingston (12) sowie Tochter Vida (15).

McConaughey enthüllte erst im September gegenüber Fox News Digital ein amüsantes Geheimnis seiner Ehe. Er erklärte, dass seine Ehefrau und er sich für ein kleineres Ehebett entschieden hätten. "Man denkt sich: 'Mann, dieses verdammte Kingsize-Bett ist nicht gut für die Ehe, Mann.' Schafft dieses Mistding weg", so McConaughey wörtlich. Daraufhin habe sich das Paar ein "Queensize-Bett zugelegt, in dem wir Schulter an Schulter liegen. Ich sage euch, das ist gut für eure Ehe".