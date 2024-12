Das traditionelle Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey stand ganz im Zeichen von Gemeinschaft, Mitgefühl und Dankbarkeit. Auch der jüngste Sohn von Prinzessin Kate und Prinz William hat diese Werte schon verinnerlicht, wie er in einer süßen Botschaft deutlich macht.

Beim traditionellen Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey rührte nicht nur Prinzessin Kate (42) mit emotionalen Worten. Auch ihr jüngster Sohn Prinz Louis (6) schrieb eine süße Botschaft - und zwar an seine Großeltern.

Am Freitag (6. Dezember) fand das alljährliche royale Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey in London statt. Unter dem Titel "Together at Christmas" stand die Veranstaltungen in diesem Jahr ganz unter dem Motto Empathie und gegenseitige Unterstützung. Der jüngste Sohn von Prinzessin Kate und Prinz William (42) nutzte diese Gelegenheit für dankbare Worte.

Dafür ist Prinz Louis dankbar

Wie das "People"-Magazin berichtet, hängte der kleine Royal einen Zettel mit einer süßen Botschaft an seine Großeltern an den sogenannten "Kindness Tree". Darauf stand dem Bericht zufolge: "Danke an Oma und Opa, weil sie mit mir gespielt haben." Damit seien die Eltern seiner Mutter gemeint, Carole (69) und Michael Middleton (75). Auch seine Geschwister, Prinzessin Charlotte (9) und Prinz George (11), hängten Botschaften an den Weihnachtsbaum vor der Westminster Abbey.

Die Familie hatte nach der Krebsdiagnose von Prinzessin Kate kein einfaches Jahr. Sie musste sich einer Chemotherapie unterziehen. Dabei waren ihre Eltern offenbar stets eine große Stütze."Ihre Eltern sind ein entscheidender Faktor bei der Erziehung ihrer Enkelkinder", sagte ein Insider im März dem "People"-Magazin. Die Middletons sollen gelegentlich auch bei den drei Geschwistern übernachten.

Emotionale Botschaft von Prinzessin Kate

Rund 1.600 Menschen besuchten den vorweihnachtlichen Gottesdienst. Zuvor hatte Prinzessin Kate in den sozialen Medien eine Zeichnung von Charlie Mackesy (61) geteilt. Darauf ist eine Gruppe Menschen zu sehen, die Arm in Arm auf die Westminster Abbey zugeht. Dazu der Text: "Wie habe ich geholfen? - Du warst an meiner Seite, was mir alles bedeutet hat."

In einem Brief, der zusammen mit der Illustration dem Gottesdienstprogramm beigelegt wurde, betonte die Prinzessin von Wales zudem die Bedeutung von Mitgefühl und Gemeinschaft und "wie sehr wir einander brauchen, besonders in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens".