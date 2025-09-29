Dank One Battle After Another: Rekordstart für Paul Thomas Anderson

Der neue Film von Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another", hat mehrere Rekorde gebrochen. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von fast 50 Millionen Dollar gelang dem Regisseur der beste Kinostart seiner Karriere.

Paul Thomas Anderson (55) hat mit "One Battle After Another" mehrere Rekorde gebrochen. Die Action-Komödie erzielte mit 22,4 Millionen Dollar den besten US-Start in der Karriere des Regisseurs und landete auf den US-Kinocharts auf Platz eins, wie das Branchenblatt "Deadline" berichtet.

Insgesamt spielte der Film am ersten Wochenende weltweit 48,5 Millionen Dollar ein, ein weiterer Rekord für den oscarnominierten Filmemacher. Auch hierzulande gelang dem 55-Jährigen ein Rekordstart mit zwei Millionen Dollar. Am Startwochenende verzeichnete der Film in Deutschland 125.000 verkaufte Tickets.

"One Battle After Another" belegte in den deutschen Kinocharts nur Rang vier. Vor ihm landeten die Filme "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle", "Das Kanu des Manitu" und "Die Schule der magischen Tiere 4".

Der Film handelt vom ehemaligen Revolutionär Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio, 50), dessen Tochter Willa (Chase Infiniti, 25) von seinem Widersacher Steven J. Lockjaw (Sean Penn, 65) entführt wird.

Erfolgreiches Jahr für Warner Bros.

Mit einem weiteren gelungenen Kinostart setzt Warner Bros. seine diesjährige Erfolgsgeschichte fort. Es knackte 2025 mit seinen Filmen als erstes Studio weltweit die Marke von vier Milliarden Dollar Umsatz.

Darüber hinaus hat das Studio dieses Jahr Kinogeschichte geschrieben. Sieben Filme in Folge haben am Startwochenende mehr als 40 Millionen Dollar eingespielt.