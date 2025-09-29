Dank One Battle After Another: Rekordstart für Paul Thomas Anderson

Der neue Film von Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another", hat mehrere Rekorde gebrochen. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von fast 50 Millionen Dollar gelang dem Regisseur der beste Kinostart seiner Karriere.
Paul Thomas Anderson (55) hat mit "One Battle After Another" mehrere Rekorde gebrochen. Die Action-Komödie erzielte mit 22,4 Millionen Dollar den besten US-Start in der Karriere des Regisseurs und landete auf den US-Kinocharts auf Platz eins, wie das Branchenblatt "Deadline" berichtet.