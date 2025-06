Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat bei der EM in der Slowakei einen klaren Auftaktsieg gefeiert. Das Team von Trainer Antonio Di Salvo gewann in Nitra gegen Slowenien dank eines Dreierpacks von Nick Woltemade mit 3:0 (2:0).

Woltemade, der am vergangenen Sonntag noch mit der A-Nationalmannschaft in der Nations League aufgelaufen war, erzielte bereits in der 19. Minute die 1:0-Führung. Noch vor dem Seitenwechsel traf der Profi des VfB Stuttgart zum 2:0 (42.). In der zweiten Hälfte stellte der 23-Jährige mit einem Foulelfmeter den Endstand her (82.).

Am Sonntag gegen Tschechien kann das DFB-Team die K.o.-Runde schon perfekt machen. Gegner im Gruppen-Finale ist am kommenden Mittwoch Titelverteidiger England. Gegen die Engländer kassierte die Auswahl von Trainer Di Salvo vor knapp zwei Jahren ihre bislang letzte Niederlage.