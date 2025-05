Dank GTA 6-Trailer: The Pointer Sisters erobern Spotify

1 Die Gründungsbesetzung von The Pointer Sisters: Bonnie, June und Anita Pointer. Foto: imago/MediaPunch / RTWM / MediaPunch

Phänomen "GTA 6": Dank des zweiten Trailers des kommenden Videospiel-Blockbusters erobert gerade ein fast 40 Jahre alter und nicht sonderlich bekannter Song von The Pointer Sisters Spotify.











Songs wie "Jump (For My Love)" oder "I'm So Excited" der US-amerikanischen Soul-Band The Pointer Sisters kennt wohl fast jeder. Dank des am Mittwoch veröffentlichen neuen Trailers zum kommenden Gaming-Blockbuster "Grand Theft Auto 6" erobert aber gerade ein Lied der Gruppe den Streamingdienst Spotify, dem bislang wenig Aufmerksamkeit zuteilwurde: "Hot Together" aus dem 1986.