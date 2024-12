Dank geht an seine Familie: Schauspieler Jude Law auf dem Walk of Fame geehrt

Nun wurde auch der britische Schauspieler Jude Law auf dem berühmten "Walk of Fame" geehrt. Zur Enthüllung seines Sterns brachte er einen Teil seiner Großfamilie mit, die nicht ganz unbeteiligt ist an seinem Erfolg.

Nun gehört auch der britische Schauspieler Jude Law (51) zur Riege der Hollywoodstars, die einen Stern auf dem berühmten "Walk of Fame" ihr Eigen nennen dürfen. Am Donnerstag, den 12. Dezember, wurde der aus Filmen wie "Der talentierte Mr. Ripley" und "Sherlock Holmes" bekannte Schauspieler mit dem letzten Stern für dieses Jahr geehrt. Unterstützung erhielt der siebenfache Vater während der Verleihung von Ehefrau Phillipa Coan (38) und seinen beiden ältesten Kindern Rafferty (28) und Iris (24).

Dank geht an seine Familie

In seiner Rede dankte der 51-jährige Brite seiner Familie für ihre Unterstützung. "Ich hatte großes Glück, eine Familie um mich zu haben, die meine Leidenschaft für die Schauspielerei und das Filmemachen gelebt und unterstützt hat", wird Law in der britischen "Daily Mail" zitiert. "Und einige dieser Mitglieder meiner wunderbaren Familie sind heute hier. Und sie wissen, was sie mir bedeuten. Ich liebe sie so sehr", wandte sich der Schauspieler direkt an seine anwesenden Familienmitglieder.

Auch seinen Eltern dankte der Schauspieler, diese hätten ihm die Liebe zum Film nähergebracht: "Ich hatte eine Mutter, die mir die großen Stummfilme und Komödien und Musicals und Dramen der Goldenen Ära Hollywoods zeigte", so Law. Sein Vater habe ihn in den 1970er und 1980er Jahren zu Blockbuster-Filmen mitgenommen, wo sie ihr "Körpergewicht in Popcorn und Schokoladen aßen", erinnerte sich der Hollywoodstar in seiner Rede.

Glücklich in zweiter Ehe

Jude Law und Phillipa Coan sind seit 2019 verheiratet, die beiden gemeinsamen Kinder kamen 2020 und 2023 zur Welt. Zuvor war Law von 1997 bis 2003 mit der Schauspielerin Sadie Frost (59) verheiratet, mit der er drei gemeinsame Kinder hat. Tochter Iris und die beiden Söhne Rafferty und Rudy (22). Tochter Sophia (15) stammt aus einer Beziehung zu Model Samantha Burke (39) und eine weitere Tochter bekam der Schauspieler 2015 mit der Sängerin Catherine Harding (34).