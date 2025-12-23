Jake und Romy Reiner bedanken sich für die Anteilnahme der Öffentlichkeit nach dem Tod ihrer Eltern. Sie gaben außerdem bekannt, dass sie eine Trauerfeier für Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele planen.

Gut zehn Tage nach dem gewaltsamen Tod von Regisseur Rob Reiner (1947-2025) und seiner Frau Michele melden sich ihre Kinder erneut zu Wort. Jake (34) und Romy (28) Reiner gaben im Magazin "People" ein Statement ab. "Jake und Romy Reiner sind weiterhin dankbar für die überwältigende Liebe und Unterstützung, die sie erfahren haben", heißt es darin.

Romy Reiner hatte ihre Eltern am 14. Dezember in deren Haus in Los Angeles gefunden. Ihr Bruder Nick (32) wurde wegen zweifachen Mordes angeklagt.

Jake und Romy Reiner kündigen Trauerfeier für ihre Eltern an

In ihrer Stellungnahme gegenüber "People" kündigen Jake und Romy Reiner zudem eine Trauerfeier für ihre Eltern an. Einen Termin oder weitere Details gibt es aber noch nicht. "Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt Informationen über eine Gedenkfeier zu Ehren ihrer Eltern bekannt geben", heißt es lediglich.

Jake und Romy Reiner hatten sich bereits kurz nach dem Tod der Eltern an die Öffentlichkeit gewandt. "Mit tiefer Trauer geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt", erklärten sie in einem Statement. "Wir sind untröstlich über diesen plötzlichen Verlust und bitten um Privatsphäre in dieser unglaublich schweren Zeit."

"Sie waren unsere besten Freunde"

Drei Tage später meldeten sich die beiden erneut. "Worte können nicht einmal ansatzweise beschreiben, welchen unvorstellbaren Schmerz wir jeden Augenblick des Tages empfinden", ließen sie mitteilen. Und: "Der schreckliche und verheerende Verlust unserer Eltern, Rob und Michele Reiner, ist etwas, das niemand jemals erleben sollte. Sie waren nicht nur unsere Eltern, sie waren unsere besten Freunde".

Ihren angeklagten Bruder erwähnten sie in keiner ihrer Botschaften. Nick Reiner hatte in der Vergangenheit offen über seine Drogenprobleme und Obdachlosigkeit gesprochen.