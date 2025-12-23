Jake und Romy Reiner bedanken sich für die Anteilnahme der Öffentlichkeit nach dem Tod ihrer Eltern. Sie gaben außerdem bekannt, dass sie eine Trauerfeier für Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michele planen.
Gut zehn Tage nach dem gewaltsamen Tod von Regisseur Rob Reiner (1947-2025) und seiner Frau Michele melden sich ihre Kinder erneut zu Wort. Jake (34) und Romy (28) Reiner gaben im Magazin "People" ein Statement ab. "Jake und Romy Reiner sind weiterhin dankbar für die überwältigende Liebe und Unterstützung, die sie erfahren haben", heißt es darin.