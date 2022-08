1 Wo er sich seit seinem Verschwinden aufgehalten hatte, konnte laut Polizei nicht herausgefunden werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Der vermisste 85-jährige Senior aus Altbach (Kreis Esslingen), der am Sonntag und Montag mit einem Großaufgebot gesucht wurde, wurde wohlbehalten in Neuhausen aufgefunden.















Der seit Sonntagnachmittag vermisste 85-jährige Senior ist am späten Montagabend wohlbehalten aufgefunden worden, teilte die Polizei mit. Der Mann hatte am Sonntag ein Seniorenzentrum in Altbach verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. Mit einem Großaufgebot und einem Foto suchte die Polizei nach dem Vermissten, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Zeugenhinweis führt Polizei zu Vermisstem

Nach einem Zeugenhinweis fanden Beamte den Vermissten am späten Montagabend in Neuhausen auf den Fildern und brachten ihn zurück in die Einrichtung. Wo er sich seit seinem Verschwinden aufgehalten hatte, konnte laut Polizei nicht herausgefunden werden.