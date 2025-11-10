Dank Babo-Doku: Reinhard Mey dankt Haftbefehl für späten Charterfolg

"Danke, Aykut", schreibt Reinhard Mey an Haftbefehl. Der Liedermacher feiert durch die Netflix-Doku "Babo" einen historischen Charterfolg und wendet sich auf seiner Webseite mit warmen Worten an den Rapper.
Die ungewöhnliche, neue Freundschaft zwischen Haftbefehl (39) und Reinhard Mey (82) geht weiter. "Danke, Aykut", schreibt der Liedermacher am Sonntag auf seiner Webseite an seinen Musik-Kollegen, der bürgerlich Aykut Anhan heißt. Und weiter: "... für deine Zuneigung und all das, was gerade daraus in unserem Garten erblüht."