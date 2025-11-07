Dank Babo: Außergewöhnlicher Chartrekord für Reinhard Mey

"Babo", die Netflix-Doku über Haftbefehl, hat großen Einfluss auf die Charts in dieser Woche. Mehrere Songs des Rappers sichern sich eine Platzierung - und ein altes Lied von Reinhard Mey stellt einen überraschenden Rekord auf.
Die Dokumentation "Babo - Die Haftbefehl-Story" hat sich nicht nur nach Veröffentlichung die Spitze der internen Netflix-Charts gesichert, sie hat auch große Auswirkungen auf die Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. In dieser Woche landen laut einer Pressemitteilung insgesamt zwölf Songs des Rappers Haftbefehl in den Single-Charts. Die höchste Platzierung gibt es für das Lied "069" auf der Drei, gefolgt von "1999 PT. III" auf Rang sechs.