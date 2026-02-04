König Charles hat einen Empfang für Mitarbeiter von Gemeinden abgehalten, um ihnen für ihre Arbeit zu danken. Dabei hatte er Unterstützung aus seiner Familie.
König Charles III. (77) hat einen Empfang gegeben und sich dabei offenbar köstlich amüsiert. Wie britische Medien berichten, hatte der Monarch Gemeindemitarbeiter eingeladen, um ihnen für ihr Engagement zu danken. Die Gäste des Königs stammten aus England, Wales, Nordirland und Schottland. Wie auf den Bildern des Events zu sehen ist, unterhielt sich der Monarch angeregt mit einer größeren Gruppe und machte dabei einen fröhlichen Eindruck.