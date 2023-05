1 Jana Wagner wurde von einem Stein getroffen. Foto: StZ/Bilger

Stuttgart - Mitten im Lauf kommt der Schlag gegen den Hinterkopf. Jana Wagner ist mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Laufschritt unterwegs, vom Schlossplatz zum Eckensee, wo in der Nacht zum Sonntag Randalierer gegen die Polizei losschlagen. Und erlebt im Alter von 25 Jahren im vierten Dienstjahr bei der Einsatzhundertschaft, zweiter Zug, etwas mit, was Beamte mit fast der zehnfachen Anzahl an Berufsjahren auf dem Buckel so noch nicht gesehen haben.