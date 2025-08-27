Dank an die Einsatzkräfte: König Felipe und Königin Letizia besuchen Waldbrandgebiete

Das spanische Königspaar ist nach seinem Sommerurlaub zu seinen Pflichten zurückgekehrt und hat nun die spanischen Gebiete besucht, die besonders von den Waldbränden betroffen waren.

Spanien wurde von den schlimmsten Waldbränden seit Jahrzehnten heimgesucht. König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (52) haben sich nun vor Ort ein Bild von der Lage gemacht. "Ihre Majestäten, das Königspaar, werden die wichtigsten Gebiete besuchen, die in den letzten Tagen von den schweren Bränden in Kastilien und León betroffen waren", wurde vorab auf der Webseite des Königshauses angekündigt.

Weiter hieß es darin: "Felipe und Letizia werden nach Kastilien und León reisen, wo sie den Naturpark Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (Zamora) und den Park Las Médulas (León) besuchen werden, um sich aus erster Hand über die Schäden und die Bedürfnisse der betroffenen Anwohner zu informieren und allen Teams, die zur Bekämpfung der Brände und zum Schutz der Bevölkerung beigetragen haben, ihren Dank auszusprechen."

Wie das spanische "Hola!"-Magazin berichtet, konnte das Paar seinen Plan in die Tat umsetzen und mit den Einsatzkräften, Feuerwehrleuten und Beamten der Regionalregierung von Kastilien und León sprechen. Zudem sollen die beiden mit Jubel und Applaus von den Bewohnern begrüßt worden sein. Bilder zeigen, wie Letizia sich kniend mit einigen Kindern austauschte und Felipe zahlreiche Hände schüttelte.

Weitere Besuche geplant

"Anschließend begaben sie sich zum Kloster San Martín de Castañeda, um sich mit Vertretern der Viehzucht-, Imkerei- und Gastronomiebranche aus den vom Brand in Porto de Sanabria betroffenen Ortsteilen sowie mit Anwohnern zu treffen, die am 18. August evakuiert worden waren und diese Woche in ihre Häuser zurückkehren konnten", heißt es in einem Instagram-Post der spanischen Royals. "Schließlich traf sich das Königspaar mit Behörden und Bürgermeistern der betroffenen Gebiete, um sich über die entstandenen Schäden, die Bedürfnisse der Anwohner und die Pläne für den Wiederaufbau zu informieren."

Wie das Königshaus weiter mitteilte, wird das Paar "am Donnerstag mehrere von den Bränden betroffene Orte in Galicien und am Freitag in Extremadura besuchen".