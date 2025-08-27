Dank an die Einsatzkräfte: König Felipe und Königin Letizia besuchen Waldbrandgebiete

Das spanische Königspaar ist nach seinem Sommerurlaub zu seinen Pflichten zurückgekehrt und hat nun die spanischen Gebiete besucht, die besonders von den Waldbränden betroffen waren.
Spanien wurde von den schlimmsten Waldbränden seit Jahrzehnten heimgesucht. König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (52) haben sich nun vor Ort ein Bild von der Lage gemacht. "Ihre Majestäten, das Königspaar, werden die wichtigsten Gebiete besuchen, die in den letzten Tagen von den schweren Bränden in Kastilien und León betroffen waren", wurde vorab auf der Webseite des Königshauses angekündigt.