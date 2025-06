Daniela Katzenberger: Ihre rasante Liebesgeschichte mit Lucas Cordalis

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sind seit 2014 ein Paar - und so verliebt wie am ersten Tag. In der neuen Staffel ihrer Dokusoap erneuern sie sogar ihr Ehegelübde in Las Vegas. Doch wie haben sich die beiden eigentlich kennengelernt?

Die Dokusoap "Daniela Katzenberger" startet mit neuen Folgen (ab 6. Juni, freitags, 20:15 Uhr, VOX und vorab auf RTL+). Neben der beliebten TV-Blondine (38) ist natürlich auch wieder ihr Ehemann Lucas Cordalis (57) zu sehen. Die beiden werden mit den Kameras unter anderem nach Las Vegas begleitet, wo sie ihr Ehegelübde erneuern. Zeit, um auf die turbulente Liebesgeschichte des Promipaares zurückzublicken.

Lange suchte sie nach ihrem Kater

Bevor Daniela Katzenberger mit dem Sohn von Schlagerstar Costa Cordalis (1944-2019) ihr Glück fand, galt sie lange als unglücklicher Single. In ihrer Sendung "Daniela Katzenberger - natürlich blond" machte sie keinen Hehl aus ihrer Sehnsucht nach der großen Liebe. Unter dem Motto "Katze sucht Kater" begab sie sich vor laufender Kamera auf Partnersuche - die Dates wurden sogar ausgestrahlt. Doch Mr. Right war zunächst nicht dabei.

Anfang 2014 überraschte sie ihre Fans schließlich mit einer freudigen Botschaft auf Facebook: "Ja, es stimmt. Ich bin verliebt." Ihren Liebsten lernte sie im Vorjahr in Dubai am Rande der Dreharbeiten zur Sat.1-Show "The Biggest Loser" kennen, bei der ihre Mutter Iris Klein (57) und sein Vater Costa teilnahmen.

"Ich hab' den Lucas voll hässlich kennengelernt. Da hatte ich einen Tag nicht gepennt, mit Mütze, ungeschminkt, Augenringe bis in die Kniekehle... und gestunken hab' ich glaube ich auch!", verriet sie 2023 in ihrem Reality-Format "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca". Auch Lucas Cordalis, der wie sein Vater als Sänger auf der Bühne steht, hat nicht unbedingt die schönsten Erinnerungen an das erste Treffen: "Die war so mega unfreundlich, als ich sie begrüßt hab. Da hab' ich mir eigentlich gedacht: 'Ah, die ist bestimmt arrogant oder doof.' So der ganz allererste Eindruck war nicht perfekt."

Live-Hochzeit im TV

Dennoch funkte es dann schnell zwischen den beiden - und es ging beziehungstechnisch Schlag auf Schlag. Am 2. Oktober 2014 feierten die beiden ihren ersten offiziellen Auftritt als Paar bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises in Köln. Dann überraschten sie mit der Neuigkeit, dass Nachwuchs unterwegs ist. Tochter Sophia (9) kam am 20. August 2015 zur Welt. Begleitet wurden Schwangerschaft und Geburt natürlich auch von TV-Kameras.

Im darauffolgenden Jahr folgte dann die Hochzeit im ganz großen Stil: Am 4. Juni 2016 gaben sie sich auf dem Petersberg in Königswinter um 22:07 Uhr das Jawort. Die kirchliche Trauung wurde live von RTLzwei übertragen. Jana Ina (48) und Giovanni Zarrella (47) moderierten das Liebes-Event.

"Ich fühle mich jetzt komplett. Wir sind jetzt nicht mehr nur Freund und Freundin oder Mama und Papa. Es fühlt sich erwachsen und schön an, das Puzzle ist jetzt komplett", schwärmte Katzenberger nach ihrer Traumhochzeit im Interview mit spot on news.

Viele gemeinsame Projekte

Seither gehen die beiden nicht nur privat, sondern auch beruflich gemeinsame Wege. Ob in zahlreichen Dokusoap-Staffeln, beim gemeinsamen Tanz in der RTL-Show "Dance Dance Dance" (2016) oder als süßes Erdmännchen-Duo bei "The Masked Singer" (2020) - das Paar zeigt sich gerne im Doppelpack. Auch musikalisch haben sie zusammengefunden und bereits Songs veröffentlicht.