Daniela Katzenberger: Ihre Doku-Soap wird im Frühjahr fortgesetzt

Anfang des Monats kehrte TV-Star Daniela Katzenberger (37) mit ihrer nach ihr selbst benannten Doku-Soap zum Sender VOX zurück (auch bei RTL+). Gleich zu Beginn der ersten Staffel fuhr "Daniela Katzenberger" gute Einschaltquoten ein, auch am vergangenen Freitag (20. September) stimmten die Zahlen. Grund genug für VOX, auch in Zukunft auf Katzenberger und ihren Familienclan zu setzen. Wie der Sender bekannt gegeben hat, wird "Daniela Katzenberger" mit einer zweiten Staffel fortgesetzt, die im Frühjahr 2025 erscheinen soll.

Starke Quoten für "Daniela Katzenberger"

Schon zur Premiere am 6. September fuhr die Doku-Soap der Katze einen ordentlichen Marktanteil von 9,1 bis 10,2 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ein. Bis zu 410.000 Augenpaare schalteten damals laut "AGF Videoforschung" ein. Auch am 20. September überzeugte "Daniela Katzenberger": Die zweite der Doppelfolgen kam auf "richtig gute 10,3 Prozent" bei den 14- und 49-Jährigen. 420.000 Zuschauende waren hier dabei, wie das Medienmagazin "DWDL" meldete. Grund genug für das Vertrauen, das der Sender VOX in Rückkehrerin Katzenberger setzt.

Lesen Sie auch

Die erste Staffel von "Daniela Katzenberger" begleitet die Protagonistin und den Katzenberger/Cordalis-Clan bei ihrem Alltagsleben. So werden Zuschauerinnen und Zuschauer etwa im Staffelfinale am 27. September erleben können, wie Mutter Iris Klein (57) an ihrem 57. Geburtstag beim Barbecue in Worms ihren neuen Lebensgefährten Stefan erstmals ihrer Tochter vorstellt. In der allerletzten, achten Folge aus Staffel eins reist die Familie indes nach Los Angeles und besucht hier etwa das legendäre Tor der Playboy Mansion.