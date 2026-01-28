In ihrem neuen Buch "Katze goes Muskelkater" erzählt Daniela Katzenberger, wie sie zwölf Kilo abgenommen und sich für ihre Bodybuilding-Wettbewerbe fit gemacht hat. Allerdings haben ihre Brüste nicht mehr zu ihrem neuen Körper gepasst.

Daniela Katzenberger (39) erzählt in ihrem neuen Buch "Katze goes Muskelkater" nicht nur von ihrem Weg auf die Bodybuilding-Bühne, sondern auch von ihrem neuen Leben nach ihrer Brustverkleinerung. Der Reality-TV-Star hat durch Sport und Ernährungsumstellung zwölf Kilo verloren. Was zum neuen Körper nicht mehr passte, war allerdings Körbchengröße F. "Meine Brüste waren plötzlich größer als mein Kopf", schreibt Katzenberger in ihrem Buch.

Vor einer dritten Brust-Operation schreckte sie zunächst zurück. "Aber dann hat mich irgendwann nicht nur die Optik gestört. Es war auch Schwerstarbeit, die 500 Gramm pro Seite in den Brüsten Tag und Nacht vor mir herzutragen." Sie habe oft Kopf- und Nackenschmerzen gehabt, dann kamen Rückenschmerzen hinzu. Nach einem Gespräch mit ihrem Arzt habe sie schließlich beschlossen, "mir richtig schöne C-Körbchen machen zu lassen". Heute habe sie in jeder Brust ein 300-Gramm-Implantat, "ich hab mich obenrum fast halbiert. Und ich bin soooo glücklich darüber". Sie könne T-Shirts in Größe S kaufen und müsse keine Oberteile mehr bei Ehemann Lucas Cordalis oder Mutter Iris ausleihen. "Meine Rückenschmerzen haben sich verabschiedet", fügt die 39-Jährige im Buch hinzu.

Darum geht es in "Katze goes Muskelkater"

In "Katze goes Muskelkater - Pfoten hoch, raus aus dem Körbchen! Mein Krafttraining für dich" (28.01., Verlag: Südwest) berichtet Daniela Katzenberger, wie sie gemeinsam mit ihrem Personal Trainer Tobias Wendeler abgenommen und gelernt hat, wie sehr Sport und Ernährung das Leben verändern können - körperlich und mental. Auch ihre Erfahrungen bei Bodybuilding-Wettbewerben beschreibt der Reality-TV-Star. Vor allem die Wochen davor musste offenbar Katzenbergers Familie mitleiden. "Eine Art Folter-Hunger-Überlebenskampf" beschreibt sie die Vorbereitungszeit, in der ihre Laune durch die spezielle Wettkampfdiät im Keller war. Für Lucas und sie sei es "eine krasse Beziehungsprobe" gewesen: "Wir haben jedenfalls eine Zeit lang in getrennten Zimmern geschlafen. Haben uns 15-mal pro Tag gestritten. Mindestens. Und fast genauso oft wollten wir uns scheiden lassen."

Am Ende hat die Ehe gehalten - und Katzenberger fühlt sich durch ihre Transformation besser als je zuvor. In ihrem Buch, in dem sie den Lesern und Leserinnen auch Tipps für Training und Ernährung, Motivationstricks und einfache Rezepte für den Alltag gibt, schreibt sie: "Noch nie war ich mit meinem Körper so zufrieden wie heute."