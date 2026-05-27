Daniela Djokic und Moritz Rüdiger: Ihr Weg nach dem GNTM-Sieg

Die 21. Staffel "GNTM" geht zu Ende und bald sind die Nachfolgerin und der Nachfolger von Daniela Djokic und Moritz Rüdiger gekürt. Wie ging es für die beiden nach ihrem Sieg 2025 weiter?

Der Abschluss der 21. Staffel von "Germany's next Topmodel" steht kurz bevor. Am 28. Mai geht es ab 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream bei Joyn um den Titel - und wieder einmal werden zwei Models gekürt. Bekanntlich steht für das Gewinner-Duo einiges nach dem Finale an. Was haben Daniela Djokic (geb. 2004) und Moritz Rüdiger (geb. 2006), die am 19. Juni 2025 in der 20. Staffel den Sieg mit nach Hause nahmen, im vergangenen Jahr erlebt und sind sie dem Modeln treu geblieben?

Moritz Moritz Rüdiger, der rund 61.800 Instagram-Follower hat und diese vor allem mit Model- und Urlaubsbildern versorgt, modelt noch immer, wie seine Sedcard bei einer Modelagentur zeigt. Im Interview mit Joyn hob er im vergangenen Februar dabei die Arbeit mit Designer Kilian Kerner hervor, für den er bereits mehrmals gelaufen ist. "Ist immer cool, mit Kilian zusammenzuarbeiten - war wieder ein schönes Erlebnis", sagte er dem Streamingdienst. Zu seinen weiteren beruflichen Plänen hielt sich das Model ansonsten bedeckt.

Insgesamt zeigt sich der "GNTM"-Sieger der Öffentlichkeit gegenüber zurückhaltend. Auftritte auf dem roten Teppich bleiben eine Seltenheit. Für die Welt der Modelcastingshow macht er jedoch gerne eine Ausnahme und besuchte Anfang Februar den Zoo Palast in Berlin, wo der Start der 21. Staffel mit vielen ehemaligen Kandidatinnen und Kandidaten gefeiert wurde. Dort zeigte er sich auch mit seiner Freundin, die er am Jahreswechsel erstmals bei Instagram präsentiert hatte.

Ein aufregendes Erlebnis hatte der "GNTM"-Sieger zudem im vergangenen Herbst. Er nahm an Heidi Klums legendärer Halloween-Party in New York teil. Er könne "hoffentlich" auch dieses Jahr wieder dabei sein, sagte er Joyn. Wenn er wieder eingeladen werde, fliege er "safe" hin.

Daniela

"Ich bin noch nie so viel in einem Jahr gereist, ich habe das Gefühl, ich war fast nie zuhause, ich habe unfassbar viel erlebt und bin dankbar für all diese Möglichkeiten", schrieb Daniela Djokic im Dezember 2025 bei Instagram zu ihrem Jahresfazit. Die "GNTM"-Gewinnerin ist ebenfalls weiter als Model tätig und lief etwa zuletzt für die "About You Fashion Show" über den Laufsteg.

Bei Instagram konnte sie sich zudem eine Reichweite als Influencerin aufbauen. Ihrem Account "danidjokic" folgen rund 144.000 Follower, die sie mit auf ihre Modeljobs, Eventbesuche oder Reisen nimmt. Als Content Creatorin durfte etwa ein Besuch beim diesjährigen Coachella Festival nicht fehlen. Einen Einblick in ihr Leben gibt sie ihren Fans auch in Vlogs.

Der "Bild"-Zeitung erklärte sie nach ihrem "GNTM"-Sieg, dass sie Lehrerin für Englisch und Deutsch werden möchte. "Für mich war immer klar: Studieren ist auch ein Wunsch von mir. Und das lässt sich heutzutage ganz gut mit dem Modeln vereinen. Man kann online studieren und alles hinbekommen, wenn man möchte." Im "Girls Girls"-Podcast verriet sie im vergangenen März, dass sie ihr Studienfach gewechselt habe und nun Mediendesign studiere. In dem Gespräch mit Vanessa Borck erzählte Djokic jedoch vorwiegend von ihrem großen Traum, als Model international durchzustarten. "Ich freue mich auf das Ausland, denn da bist du erst einmal ein Niemand. Man muss neu anfangen." Sie könne sich London oder Mailand als Startpunkte vorstellen, auch Amerika sei für sie reizvoll.

Im Podcast erklärte die "GNTM"-Gewinnerin zudem zu ihrem Liebesleben, dass sie nach dem Ende ihrer allerersten Beziehung erst einmal Single bleiben wolle. Das Model lernte seinen Ex-Partner Samuel Dohmen durch "GNTM" kennen. Der Kölner belegte 2025 den achten Platz. Anfang des Jahres bestätigte Dohmen die Trennung.