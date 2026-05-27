Daniela Djokic und Moritz Rüdiger: Ihr Weg nach dem GNTM-Sieg

Die 21. Staffel "GNTM" geht zu Ende und bald sind die Nachfolgerin und der Nachfolger von Daniela Djokic und Moritz Rüdiger gekürt. Wie ging es für die beiden nach ihrem Sieg 2025 weiter?
Der Abschluss der 21. Staffel von "Germany's next Topmodel" steht kurz bevor. Am 28. Mai geht es ab 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream bei Joyn um den Titel - und wieder einmal werden zwei Models gekürt. Bekanntlich steht für das Gewinner-Duo einiges nach dem Finale an. Was haben Daniela Djokic (geb. 2004) und Moritz Rüdiger (geb. 2006), die am 19. Juni 2025 in der 20. Staffel den Sieg mit nach Hause nahmen, im vergangenen Jahr erlebt und sind sie dem Modeln treu geblieben?