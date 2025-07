Nach dem Triumph auf dem Laufsteg folgt das private Glück: Daniela Djokic, die aus Ostfildern stammende Siegerin der 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“, hat ihre Beziehung zum ehemaligen GNTM-Kandidaten Samuel Dohmen öffentlich gemacht. In einem kurzen Video auf TikTok zeigen sich die beiden vertraut und innig – und beenden damit wochenlange Spekulationen.

Vom Casting zur Liebe

Daniela Djokic (20) hatte sich am 19. Juni im großen Finale gegen ihre Mitstreiterinnen durchgesetzt und wurde von Heidi Klum zur Gewinnerin der Jubiläumsstaffel gekürt. Die Stuttgarterin überzeugte während der Show nicht nur durch ihr professionelles Auftreten und mehrere Modeljobs, sondern auch durch ihre authentische Art. So verriet sie in einem Interviewsegment, dass sie bislang keine feste Beziehung hatte – und sich auch noch nie auf einen Partner eingelassen habe.

Der Kölner Samuel Dohmen (23), der in derselben Staffel antrat, musste sich deutlich früher verabschieden: Für ihn war nach der Folge vom 1. Mai Schluss. Doch offenbar funkte es hinter den Kulissen. Gerüchte über eine mögliche Romanze gab es schon länger – und spätestens bei der After-Show-Party in Köln, die das Paar Hand in Hand verließ, verdichteten sich die Gerüchte.

Offizielles Statement via TikTok

Mit dem nun veröffentlichten Kuss-Video geben die beiden jungen Models ihre Beziehung offiziell bekannt. Auf Samuels Account sind sie eng umschlungen zu sehen, küssend und lachend. Für Djokic ist es der erste öffentliche Schritt in eine Beziehung – und damit ein besonderer Moment nach dem großen Fernsehtrubel.

In ihrer Heimat Ostfildern dürfte die Freude groß sein: Nicht nur brachte Daniela den Titel nach Baden-Württemberg, sondern wurde auch zum Publikumsliebling durch ihre bodenständige, reflektierte Art.

Zweites GNTM-Paar in Folge

Damit folgt das Paar einem Muster aus dem Vorjahr: Schon 2024 hatte sich mit Grace Zakhour und Armin Rausch ein Paar unter den Teilnehmenden gebildet. Auch diese beiden machten ihre Beziehung über soziale Medien publik – trennten sich zwischenzeitlich, fanden jedoch wieder zusammen.